Спецоперация 25 января 2024, 03:56 Российские бойцы проползли 2 км по подземной трубе в Авдеевке, чтобы атаковать врага с тыла Бригада ВС РФ «Ветераны» проникла в тыл ВСУ в Авдеевке по подземной трубе РИА «Новости»

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Около 150 бойцов добровольческой бригады «Ветераны» проникли в тыл ВСУ в Авдеевке, преодолев два километра по подземной трубе. Российские военные атаковали украинские подразделения на территории базы «Царская охота», проломив линию обороны на юге населенного пункта. Подробности рассказало издание «Российская газета».

Трубу диаметром 0,8 метра обнаружили год назад и в течение нескольких месяцев готовили операцию. Военные выпиливали проходы в трубе, а звуки работ заглушали артиллерийскими и минометными обстрелами. Видео «Добровольческого корпуса» подготовки лаза опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

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Воплотить план в жизнь удалось только со второй попытки, около 150 штурмовиков проползли по трубе порядка двух километров и оказались в тылу противника.

«Эта операция стала одним из ключевых факторов успешного штурма района „Царская охота“ на юге города», — написали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Операция штурмовиков из добровольческого отряда «Ветераны» отрезала большую часть укреплений ВСУ. Украинский гарнизон не смог оказать сопротивления, российские бойцы заняли «Царскую охоту» и дачные кварталы на юго-западе Авдеевки.