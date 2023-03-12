Спецоперация 12 марта 2023, 23:45 Российские бойцы применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО «Военкоры РВ»: ВКС России применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска начали применять в ходе спецоперации на Украине новейший высокоточный планирующий боеприпас «Гром». Об этом сообщили в Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Реклама

Сообщается, что на территории Украины обнаружили обломки, которые по внешним признакам похожи на комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром». Он прошел испытания еще пять лет назад, его часто демонстрировали на выставках и полигонах. Однако на поле боя «Гром» ранее замечен не был.

Telegram

Разработала его корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Комплекс создан по модульному принципу. Это позволяет ему использовать три вида авиационных боеприпасов: управляемую ракету и два вида авиабомб.

Максимальная высота пуска «Грома» — более 10 километров. Эксперты отмечают, что его применение может существенно увеличить огневую мощь российской авиации.

Ранее сообщалось, что наши военные начали применять передовые планирующие бомбы УПАБ-1500Б при штурме Авдеевки. Они оснащены спутниковой системой навигации и способны поражать высокозащищенные объекты на дальности до 40 километров.