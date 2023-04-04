Спецоперация 04 апреля 2023, 09:24 Российские бойцы приблизились к стадиону «Авангард» в Артемовске и отодвинули ВСУ на запад ЧВК «Вагнер» выдавила ВСУ в кварталы на западе Артемовска

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Подразделения ЧВК «Вагнер» к вечеру 3 апреля взяли под контроль почти весь центр Артемовска и отбросили Вооруженные силы Украины в кварталы на западе города. Об оперативной обстановке «Русской весне» рассказал военкор Александр Симонов.

На Северной ставке российские бойцы продвинулись вдоль улицы Леваневского и Победы, вышли к Аллее Роз и зачистили школу № 24. Они заняли цех Бахмутского электротехнического завода, троллейбусное депо, большую часть северной промзоны и приблизились к железнодорожной станции Бахмут-1.

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Наибольшая часть центра Артемовска, по словам военкора, перешла под контроль российских сил. Бойцы водрузили на подорванное ВСУ при отступлении здание городской администрации флаги России и ЧВК «Вагнер». Подразделения вплотную подошли к стадиону «Авангард» и продвинулись на север. Александр Симонов сказал, что тяжелые бои продолжились в жилом квартале между улицами Чайковского и Корсунского, где украинские военные обустроили мощный укрепленный район.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что по данным США, в Артемовске все еще идут интенсивные боевые действия. Он не подтвердил освобождение центра города.