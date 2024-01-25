Спецоперация 25 января 2024, 23:29 Российские бойцы потопили лодку с десантом ВСУ в Херсонской области Сальдо: ВС РФ в Херсонской области потопили лодку с десантом ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы Вооруженных сил России потопили лодку с десантом украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

За минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по местам высадки ВСУ на левом берегу Днепра.

Реклама

«Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномет, потопили лодку с десантом», — добавил Сальдо.

Кроме того, армейская, бомбардировочная и штурмовая авиация атаковали объекты Вооруженных сил Украины на правобережье. Общие потери врага составили до 60 человек.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове. В результате российские военные ликвидировали лучшего французского снайпера Эрнесто Барбьери.

Также бойцы ВС России взяли в плен украинского офицера. Он пришел в окоп с проверкой, решив, что там находятся бойцы ВСУ. Это позволило российским солдатам захватить вскрытый опорный пункт украинской армии.