Спецоперация 06 июля 2023, 00:14 Российские бойцы поразили склад с оружием и боеприпасами ВСУ в Днепропетровске Рогов: в Днепропетровске поразили склад с вооружением и боеприпасами ВСУ Pxhere

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ВС России, предварительно, ударили «Геранями» по складу в вооружением и боеприпасами ВСУ в Днепропетровске. Об этом член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

«Информация о целях „Гераней“ уточняется, но, по предварительной информации, поражен склад с вооружениями и боеприпасами ВСУ — детонация после прилета продолжалась несколько минут», — сообщил Рогов.

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Как правило, отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», прилет «Гераней» предшествует ударам крылатыми ракетами. Рогов напомнил, что Днепропетровск — это логистический центр, из которого осуществляется переброска оружия и боеприпасов для ВСУ на Запорожское направление.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, прогремевших в подконтрольном Киеву Днепропетровске. Воздушная тревога была объявлена в самом городе и области в 21:44 по московскому времени.