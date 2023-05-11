Спецоперация 11 мая 2023, 12:37 Российские бойцы поразили расположения наемников ВСУ при ударе по Запорожью Рогов заявил, что ВС России нанесли удар по расположению иностранных наемников в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия нанесла ночные удары по подконтрольному киевским властям городу Запорожью. Они поразили несколько пунктов дислокации иностранных наемников. Об этом сообщил ТАСС член военно-гражданской администрации области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поздним вечером [в среду, 10 мая,] был обстрел города Запорожья, были прилеты по складам с оружием и боеприпасами», — уточнил Рогов.

Реклама

По его словам, обстрел повторился около 01:30, зафиксировали точные прилеты по местам дислокации иностранных боевиков ВСУ. Противник понес потери.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что наемники разговаривали на английском и польском языках. Он добавил, что в числе боевиков были и сторонники самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Накануне Рогов рассказал, что взрывы в Запорожье привели к детонации боеприпасов украинской армии.