Спецоперация 06 января 2024, 04:59 Российские бойцы поразили бронеавтомобиль с командирами ВСУ МО: гранатометчики ликвидировали бронеавтомобиль с командирами ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении. В нем находился командный состав одного из украинских подразделений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Разведчики западной группировки войск получили данные о наращивании вражеских сил. Они передали координаты в командный центр, после чего гранатометчики ликвидировали бронеавтомобиль с противником из ручного гранатомета.

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«Нам была передана информация, что в нашу сторону вдоль лесополосы движется бронированный автомобиль с командным составом одного из подразделений ВСУ. Расчет сразу занял огневую позицию и с первого выстрела поразил данный бронеавтомобиль», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным Квадрат.

По данным российского военного ведомства, операторы беспилотников группировки войск «Запад» регулярно передают в командный пункт координаты военных объектов, позиций, командных и опорных пунктов врага.

Так, они отправили данные одного из командных пунктов ВСУ, замаскированного под блиндаж. Артиллеристы подразделения уничтожили объект одним выстрелом.