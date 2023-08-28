Спецоперация 28 августа 2023, 08:54 Российские бойцы поразили блиндаж ВСУ с помощью FPV-дрона РИА «Новости»: ВС России поразили блиндаж ВСУ с помощью FPV-дрона РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России с помощью FPV-дрона поразили блиндаж украинских военных в районе Соледара. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, блиндаж противника располагался рядом с наблюдательным пунктом противника. Координаты определила разведка 200-й бригады ВС России.

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Во время работы БПЛА и артиллерии в этот блиндаж периодически прятался личный состав ВСУ. После обнаружения объекта российские военные задействовали FPV-дрон для нанесения удара.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 466 самолетов противника, 247 вертолетов, более 6150 беспилотников, 433 ЗРК, 11 527 танков и других боевых бронированных машин, свыше 1140 боевых машин РСЗО, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 463 единицы специальной военной автомобильной техники.