Спецоперация 13 августа 2023, 22:22 Российские бойцы помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести переправу в районе Урожайного РИА «Новости»

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Вооруженные силы России пресекли попытки ВСУ навести понтонную переправу через реку в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике. Минобороны разместило в Telegram-канале сообщение начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — заявил Чехов.

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ВСУ пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского, но по ним бьют передовые подразделения группировки «Восток». Огневую поддержку оказывает боевая авиация и артиллерия. ВСУ несут потери в технике и живой силе.

Российским подразделениям удалось ликвидировать опорный и наблюдательный пункты ВСУ в районе Макаровки и Приютного. Артиллерия уничтожила американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы возле Новодонецкого.

Бойцы ВСУ бросили раненых на поле боя после провальной атаки у поселка Первомайское в ДНР. ВСУ оказались под мощным огнем российской артиллерии. Утром за ними приехала эвакуационная машина, но раненых она не забрала.