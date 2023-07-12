Спецоперация 12 июля 2023, 02:10 Российские бойцы перешли в контратаку недалеко от Артемовска «РВ»: Российские военные перешли в контратаку на южном фланге Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска перешли в контратаку на южном фланге у Артемовска. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале сказано, что прошедшие недели украинские националисты пробирались к Клещеевке, вокруг которой идут непрерывные сражения.

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«Поступают данные, что ВСУ удалось продвинуться и закрепиться на северной окраине главного Клещеевского опорного пункта на высоте. Бои продолжаются. Днем российские войска перешли в контратаку у Клещеевки, чтобы отбросить ВСУ», — сказано в публикации.

Авторы канала отметили, что ВС РФ поразили штурмовой взвод врага и взяли в плен около 10 боевиков киевского режима. Кроме того, бойцы России атаковали националистов третьей штурмовой бригады «Азов»* и минимизировали угрозу прорыва и штурма российских опорных пунктов.

«Продолжаются постоянные накаты пехоты противника у соседних Озаряновки и Курдюмовки, наши держатся», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы из добровольческого отряда «Барс-11» захватили крылатую ракету Storm Shadow британского производства. По словам начальника научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, боеприпас был разрушен только частично.

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.