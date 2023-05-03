Спецоперация 03 мая 2023, 02:56 Российские бойцы перехватили подкрепление для ВСУ под Угледаром «Известия»: силы ВС РФ перехватили колонну подкреплений ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Российским бойцам удалось перехватить подкрепление ВСУ под Угледаром. Кадрами уничтожения польской самоходной гаубицы «Краб» поделились «Известия».

Установка быстро двигалась по дороге на помощь ВСУ, пытаясь укрыться среди деревьев. Однако наши артиллеристы ликвидировали ее точным попаданием. Как рассказал газете командир батареи с позывным Иртыш, за последний месяц российские силы подавили восемь целей, уничтожили пять-шесть гаубиц.

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«Артиллерия у них сейчас здесь на данном направлении „натовская“: М-109, 777, „Крабы“ польские. Там, по-моему, даже словацкие есть какие-то гаубицы», — отметил он.

Автор статьи подчеркнул, что каждая уничтоженная гаубица или любая другая вражеская техника делает жизнь российских солдат на передовой легче.

Ранее сообщалось, что российские бойцы применили во время боя термобарический снаряд по укреплению украинских боевиков. На опубликованных в Сети кадрах видны серьезные разрушения и обугленные тела погибших.