Спецоперация 27 декабря 2023, 14:40 Российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВСУ на Донецком направлении лишились до 280 военнослужащих за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовиков ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Подразделения Южной группировки войск слаженными действиями при поддержке артиллерии отразили удары врага в районе населенного пункта Новгородское в ДНР. ВС РФ также нанесли поражение технике и живой силе врага в районах Веселого, Клещеевки, Андреевки, Богдановки, Васюковки и Красного, добавили в ведомстве.

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Общие потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении составили до 280 человек. Также украинская армия лишилась двух бронетранспортеров и трех автомобилей.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт исчез из утренней сводки Генштаба Вооруженных сил Украины.