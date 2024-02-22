Спецоперация 22 февраля 2024, 13:57 Российские бойцы отразили девять атак украинской армии в ДНР Минобороны: Россия заняла выгодные позиции на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики военные нанесли поражение живой силе и техники противника.

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«Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское», — добавили в ведомстве.

Противник потерял до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера.

На Донецком направлении российские солдаты ликвидировали свыше 410 боевиков, танк, несколько авто, самоходные артиллерийские установки. На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 155 человек, на Херсонском — до 50 военных.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России отличившимся участникам спецоперации на Украине. Также генерал вручил российским военнослужащим погоны высших офицеров.