25 февраля 2024, 13:24
Российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ у Сеньковки
Минобороны: украинская армия потеряла до 180 военных на Купянском направлении
Российские военнослужащие отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины у железнодорожной станции Сеньковка. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Противник потерял до 180 боевиков, танк, буксируемую гаубицу М777, орудие Д-20 на Купянском направлении.
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«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — передали в ведомстве.
Ранее, 24 февраля, стало известно, что российские военные отразили семь атак ВСУ у Сеньковки, Терны, Житловки и озера Лиман. Противник потерял до 130 военных, дрон «Баба-яга», два минометных расчета, танк и установку «Краб». Армия России улучшила свое положение по переднему краю на Купянском направлении.
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