Спецоперация 12 июня 2023, 06:03 Российские бойцы отразили атаку ВСУ в районе Артемовска Группировка «Юг» отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении РИА «Новости»

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ВСУ попытались провести разведку боем на Лисичанском направлении. Их планы сорвали бойцы группировки «Юг». Также российские военные отразили атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в комментарии РИА «Новости».

«Подразделениями „Южной“ группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении», — сообщил Астафьев.

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В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки ликвидировали огневые позиции 120-миллиметровых минометов украинских войск. Это произошло в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.

В районе Белогоровки расчет самоходного миномета «Тюльпан» ударил по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям ВСУ. Также удар был нанесен по месту укрытия живой силы противника в районе Дружбы.

Помимо этого, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов противника в районе Красногоровки. Противник также лишился боевой машины пехоты и пикапа в районе населенного пункта Красное.

Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» сбили два украинских беспилотника. «Лелеку-100» на Авдеевском направлении и «Фурию» — на Марьинском.

Ранее российские военные зачистили от присутствия украинских боевиков входящее во Времевский выступ на пересечении Запорожской области и Донецкой Народной Республики село Нескучное, сообщил днем 11 июня член военно-гражданской администрации и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.