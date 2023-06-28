Спецоперация 28 июня 2023, 07:51 Российские бойцы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении Группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, уничтожив технику противника. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он сообщил, что украинские войска наступали в районе Малой Токмачки. Российские военные при поддержке артиллерии не позволили противнику продвинуться вперед.

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«Уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового», — уточнил Чехов.

По его словам, на Южнодонецком направлении российские военные предотвратили перегруппировку украинских войск. Кроме того, силами группировки ликвидированы несколько минометных расчетов ВСУ.

Ранее российские войска улучшили свои позиции на Авдеевском направлении. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы настроены на скорое взятие Авдеевки. Освобождение города позволит прекратить обстрелы Ясиноватой, Макеевки и Донецка.