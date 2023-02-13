Спецоперация 13 февраля 2023, 04:08 Российские бойцы отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении Бойцы подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении РИА «Новости»

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Военные российского подразделения «Эспаньола» отразили атаку украинских боевиков на Угледарском направлении, сообщило РИА «Новости». После удачной отработки стрельбы из гранатометов солдатам удалось подойти к линии боевого соприкосновения, а затем, благодаря качественной работе операторов АГС и БПЛА, продвинуться вперед.

Как рассказал боец с позывным Выходной, на этом направлении нередко происходят стрелковые бои.

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«Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои. Вооружены мы здесь до зубов. Каждый человек, который находится на этой позиции, он не боится», — отметил Выходной.

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Ранее сообщалось, что Угледарское направление остается один из самых горячих. Когда российские войска закрепились в южной части города, ВСУ начали стягивать туда свои резервы. Это осложнило освобождение населенного пункта. При этом в городе еще находится почти 1,5 тысячи мирных жителей.