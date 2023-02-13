13 февраля 2023, 04:08
Российские бойцы отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Бойцы подразделения «Эспаньола» отразили атаку ВСУ на Угледарском направлении
Военные российского подразделения «Эспаньола» отразили атаку украинских боевиков на Угледарском направлении, сообщило РИА «Новости». После удачной отработки стрельбы из гранатометов солдатам удалось подойти к линии боевого соприкосновения, а затем, благодаря качественной работе операторов АГС и БПЛА, продвинуться вперед.
Как рассказал боец с позывным Выходной, на этом направлении нередко происходят стрелковые бои.
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«Враг находится в непосредственной близости от нас. Здесь зачастую завязываются стрелковые бои. Вооружены мы здесь до зубов. Каждый человек, который находится на этой позиции, он не боится», — отметил Выходной.
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Ранее сообщалось, что Угледарское направление остается один из самых горячих. Когда российские войска закрепились в южной части города, ВСУ начали стягивать туда свои резервы. Это осложнило освобождение населенного пункта. При этом в городе еще находится почти 1,5 тысячи мирных жителей.
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