Важное 02 декабря 2023, 12:36 Российские бойцы отразили 18 украинских атак возле Синьковки МО: ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские бойцы отразили 18 атак противника. Возле Ивановки и Кисловки ударами авиации и огнем артиллерии военные РФ ликвидировали живую силу и технику ВСУ.

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«Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих», — передали в министерстве.

Украинская армия также лишилась двух танков, восьми боевых бронированных машин и семи орудий полевой артиллерии.

Ранее российские десантники сорвали высадку ВСУ у Днепра. Операторы БПЛА успешно нанесли удары по украинским военным, моторным лодкам и грузовикам. Украина несет колоссальные потери, а контрнаступление оказалось провальным. Украинских чиновников предложили мобилизовать из-за нехватки кадров в зоне спецоперации.