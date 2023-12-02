02 декабря 2023, 12:36
Российские бойцы отразили 18 украинских атак возле Синьковки
МО: ВС РФ улучшили положение на Купянском направлении и отразили 18 атак ВСУ
Подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области российские бойцы отразили 18 атак противника. Возле Ивановки и Кисловки ударами авиации и огнем артиллерии военные РФ ликвидировали живую силу и технику ВСУ.
Реклама
«Потери противника за неделю составили свыше 315 военнослужащих», — передали в министерстве.
Украинская армия также лишилась двух танков, восьми боевых бронированных машин и семи орудий полевой артиллерии.
Ранее российские десантники сорвали высадку ВСУ у Днепра. Операторы БПЛА успешно нанесли удары по украинским военным, моторным лодкам и грузовикам. Украина несет колоссальные потери, а контрнаступление оказалось провальным. Украинских чиновников предложили мобилизовать из-за нехватки кадров в зоне спецоперации.
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама