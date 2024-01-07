Спецоперация 07 января 2024, 04:55 Российские бойцы отправляют на позиции ВСУ «музыкальные коптеры» с гимном РФ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие заставляют украинских солдат слушать качественную музыку, а именно — гимн России. Для этого они используют современные технологии, сообщил Telegram-канал «Каркуша».

Для этого бойцы используют дроны, к которым крепят не снаряды, а колонки. После этого «музыкальные коптеры» летят на спецзадание на позиции ВСУ.

«Раньше мы включали товарищам нашим из соседней страны музыку, гимн Российской Федерации, прямо с позиций на большой колонке, но они этого не оценили. Поэтому приучаем товарищей к хорошему, полезному и нужному путем современных технологий», — рассказал один из бойцов.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в зоне СВО празднуют и Новый год, и Рождество. В новогоднюю ночь к бойцам приходят Деды Морозы, которыми переодеваются командиры. Вне зависимости от обстоятельств, празднование проходит без алкоголя.

В рождественскую ночь во многие подразделения приезжают священники и проводят там службу. Многие бойцы на ротации или на отдыхе сами ищут ближайшую церковь.