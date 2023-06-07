Спецоперация 07 июня 2023, 14:24 Российские бойцы отбили атаки ВСУ в районе Новодонецкого Минобороны: Новодонецкое контролируют российские военные, атаки ВСУ отбиты РИА «Новости»

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Российские военные отразили атаку штурмовых подразделений в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт находится под контролем ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, на Времевском выступе группировка войск «Восток» в течение 24 часов отразила три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах Нескучного (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что за сутки российские военные также уничтожили большую часть бронемашин противника из колонны, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь». Машины, оставшиеся на ходу, отступили на исходный рубеж.

В Запорожской области в районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе ВС России уничтожили склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36Р.