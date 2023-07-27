Спецоперация 27 июля 2023, 08:33 Российские бойцы одним дроном уничтожили танк ВСУ на Невельском направлении «РИА Новости»: ВС РФ уничтожили танк ВСУ дроном-камикадзе на Невельском направлении Nickel nitride / CC0 / Википедия

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Дрон-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады России уничтожил танк Вооруженных сил Украины при попытке контрнаступления на Невельском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадры момента ликвидации техники оказались в распоряжении РИА «Новости».

Российские бойцы также поразили взвод украинских военных, которые расположились вдоль лесополосы.

Оператор дрона вычислил расположение и передвижение около 20 украинских боевиков. Он быстро передал данные артиллерийским расчетам, которые нанесли точный удар по блиндажам противника.

Российские бойцы часто проявляют смекалку при борьбе с украинскими боевиками, писал «Царьград». В ответ на вал атак ВСУ они также проводят смелые и быстрые контратаки. Все это приводит к высоким потерям в украинской армии.

Ранее украинские войска потеряли под Работино свыше 220 бойцов и 21 танк, включая Leopard. Российская армия грамотно выстроила оборону и ответила на удар боевиков. Украина не достигла ни одной цели при попытке контрнаступления.