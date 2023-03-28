Спецоперация 28 марта 2023, 12:51 Российские бойцы обосновались на Центральном рынке Артемовска Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли позиции на Центральном рынке в Артемовске РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись вглубь Артемовска. Штурмовые отряды заняли позиции на Центральном рынке и сорвали планы Вооруженных сил Украины контролировать территорию вокруг него, сообщило «Военное обозрение».

Украинские подразделения рассчитывали превратить рынок в неприступный укрепленный район и удерживать благодаря этому всю центральную часть города у площади Свободы и здания администрации. Однако российские бойцы сумели занять позиции.

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Кроме того, ЧВК «Вагнер» освободила здание школы № 5 рядом с Бахмутским автовокзалом в 300 метрах от здания районной администрации. Теперь бои, по данным издания, перешли на улицу Мира — в самый центр Артемовска. Группировку украинских войск разделили на несколько разрозненных частей, некоторые из них оставили без транспортной коммуникации и снабжения.

Военный корреспондент Александр Сладков спрогнозировал полное окружение Артемовска. Он подтвердил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продвинулись вперед, к ним присоединились силы Минобороны России и прикрыли бойцов с флангов.