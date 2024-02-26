Спецоперация 26 февраля 2024, 18:12 Российские бойцы обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца Лейтенант Башков: российские военные в бою обхитрили дрон ВСУ и спасли товарища

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Российские военные в ходе боя сумели перехитрить украинский беспилотник и спасти пострадавшего товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

О ситуации рассказал лейтенант Василий Башков. По его словам, противник не жалел снарядов и отрабатывал по российским позициям, дрон вел корректировку огня, один из бойцов получил ранение.

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«Мы по местам разошлись, раненого уложили и сами рядом легли. Там была воронка от взрыва, дали раненому покурить, после чего начался новый обстрел. Коптер думал, что мы погибли, и улетел. Мы быстренько спохватились и начали дальше двигаться», — пояснил он.

Военный признался, что чувствует гордость за бойцов, которые не покинули свои позиции.

«Снаряд ударил за спиной, нас волной даже немного откинуло. Но никто не разбежался, все остались с раненым. Вот у меня, конечно, всплеск эмоций, за своих бойцов гордость в пять раз возросла», — добавил Башков.

Ранее Минобороны сообщило о подвиге офицера, который дважды вызвал огонь на себя во время окружения противниками.