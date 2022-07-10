Российские бойцы нашли Javelin у жителя поселка в ЛНР

Российские военные нашли американский ПТРК Javelin в гараже у одного из жителей поселка Лоскутовка в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По информации агентства, западное оружие лежало в гараже среди старых вещей и грецких орехов. Житель поселка заявил, что нашел ракетный комплекс на бывших позициях ВСУ. При этом он не смог объяснить, зачем забрал себе Javelin.

Как подчеркнули российские военные, этот случай стал далеко не первым, когда западное оружие оказывается у третьих лиц. Поставляемое Украине вооружение постепенно расползается по территории страны.

Ранее украинские полицейские выявили людей, торгующих гуманитарной помощью. Мошенники оборудовали в Киеве производственный цех, где меняли иностранную упаковку товаров на украинскую. После переупаковки они отправляли продукты на продажу. Теперь предпринимателям грозит до восьми лет лишения свободы. Еще одну банду полицейские накрыли в городе с зарубежным оружием. У задержанных изъяли автоматы, гранаты и тротиловые шашки.