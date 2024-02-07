Спецоперация 07 февраля 2024, 06:02 Российские бойцы нанесли удар по президентской бригаде ВСУ ВКС и артиллерия России ударили по президентской бригаде ВСУ РИА «Новости»

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Артиллерия и авиация ВС РФ ударили по 1-й президентской бригаде (украинское подразделение нацгвардии) и еще двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в беседе с РИА «Новости».

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — сказал он.

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По словам Гордеева, за сутки российские войска сорвали три попытки ВСУ осуществить ротацию в районе Старомайорского.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что бойцы России отразили три атаки украинских войск, в том числе нацбатальона «Азов»*, на Краснолиманском направлении. Общие потери противника составили до 120 человек живой силы, четыре автомобиля и две бронированных машины.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.