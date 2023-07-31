31 июля 2023, 05:08
Российские бойцы начали смертоносное для ВСУ наступление — СМИ
Le Monde: российские силы перешли в смертоносное для ВСУ наступление в ЛНР
Российские войска перешли в смертоносное для украинской армии наступление в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил обозреватель французского издания Le Monde Тома Д`Истриа.
«Нас меньше, чем их, у нас нет их огневой мощи, мы должны быть лучше» — привела газета слова украинского военного.
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В материале сказано, что для противостояния российским бойцам ВСУ требуется артиллерия и дополнительная живая сила.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что наступление войск России заставляет ВСУ нести потери «в промышленных масштабах». Офицер объяснил, что киевский режим «растрачивает человеческие жизни» и надеется, что получит политическую поддержку, однако ждать уже нечего.
Макгрегор выразил уверенность, что Североатлантический альянс отправил на Украину практически все, что смог. Наступление ВС РФ на Купянском направлении привело к массовым потерям украинских сил.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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