Спецоперация 22 декабря 2023, 08:45 Российские бойцы начали использовать дроны для доставки провианта на передовую Минобороны: ВДВ применяли БПЛА для доставки провианта и боеприпасов на передовую РИА «Новости»

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Российские военнослужащие начали применять беспилотные летательные аппараты для доставки провианта и боеприпасов бойцам на передовую. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

«Подразделения ВДВ группировки войск Юг начали применять беспилотники в качестве средств доставки боеприпасов, средств связи, продовольствия и воды удерживающим первую линию обороны бойцам», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что доставка при помощи дронов работает в том случае, если подъездные пути колесного транспорта находятся под огневым контролем противника. Всего за сутки один расчет БПЛА способен совершить несколько десятков подобных вылетов.

«Операторы квадрокоптеров подвешивают к технике полезный груз и доставляют его передовым подразделениям на первой линии обороны», — добавили в Минобороны.

Ранее в пятницу стало известно, что российские военные отразили 17 атак ВСУ за сутки на Донецком направлении. Потери противника составила до 210 человек личного состава.