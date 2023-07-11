11 июля 2023, 07:18
Российские бойцы ликвидировали несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Группировка войск «Восток» уничтожила несколько групп ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные уничтожили несколько групп украинских боевиков, пытавшихся атаковать на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
По словам военного, противник перешел в наступление в районе населенного пункта Работино. Военнослужащие группировки открыли по нему артиллерийский огонь, также отработали вертолеты. Кроме того, средства воздушной разведки обнаружили украинскую разведгруппу недалеко от Приютного. Боевиков уничтожили с помощью ударного беспилотника. Мотострелки ликвидировали военных ВСУ в районе Новодаровки.
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«Националисты несут потери в живой силе и технике», — заключил Чехов.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении в Николаеве склада украинских боевиков. По его словам, на объекте хранились дальнобойные ракеты западного производства, ими вооружали самолеты ВСУ на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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