Спецоперация 11 июля 2023, 07:18 Российские бойцы ликвидировали несколько групп ВСУ на Запорожском направлении Группировка войск «Восток» уничтожила несколько групп ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили несколько групп украинских боевиков, пытавшихся атаковать на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По словам военного, противник перешел в наступление в районе населенного пункта Работино. Военнослужащие группировки открыли по нему артиллерийский огонь, также отработали вертолеты. Кроме того, средства воздушной разведки обнаружили украинскую разведгруппу недалеко от Приютного. Боевиков уничтожили с помощью ударного беспилотника. Мотострелки ликвидировали военных ВСУ в районе Новодаровки.

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«Националисты несут потери в живой силе и технике», — заключил Чехов.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении в Николаеве склада украинских боевиков. По его словам, на объекте хранились дальнобойные ракеты западного производства, ими вооружали самолеты ВСУ на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.