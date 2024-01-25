Спецоперация 25 января 2024, 05:30 Российские бойцы ликвидировали более 30 боевиков РДК и «Кракена» в Харьковской области Удары по Харькову и области ликвидировали более 130 боевиков РДК и ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили более 30 боевиков «Кракена»* и «Русского добровольческого корпуса»** в Харькове. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Поздно вечером 23 января был нанесен удар по военным объектам в городе Харьков. Харьковчане сообщили о трех „прилетах“. Первые два — мощные и почти одновременно. Через несколько минут — третий „прилет“ с большой вспышкой и сильной взрывом», — сказал он.

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По словам собеседника агентства, военные поразили личный состав бандеровцев из формирования «Кракен»*, а также боевиков из «Русского добровольческого корпуса»**. Помимо этого ликвидировали более 100 военных ВСУ в городе Балаклея в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы подразделений «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Они отразили два удара штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ недалеко от населенного пункта Шумы в ДНР. В итоге украинская армия потеряла до 220 человек и трех танков.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

** Запрещенная в России террористическая организация.