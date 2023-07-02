Спецоперация 02 июля 2023, 09:48 Российские бойцы изобрели «Градомет» против ВСУ «Известия»: бойцы ВС РФ применяют против ВСУ собственную разработку — установку «Градомет» РИА «Новости»

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Военнослужащие 150-й дивизии в зоне спецоперации используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом сообщили «Известия».

Установка сделана из трубы, треноги и пускового механизма. Ее легко перенести с одного места на другое. Преимущество заключается в отсутствии поставок полноценных снарядов. Для стрельбы из «Градомета» используются боеприпасы, сошедшие с линии при ведении огня из «Града».

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«Мы отрабатываем технологию, работаем именно по площадной цели — уничтожаем технику противника там, на складах», — рассказал журналистам военный с позывным Механик.

Минобороны накануне сообщило о поражении пунктов управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, групповой удар нанесли при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования. Все назначенные объекты успешно ликвидировали. Помимо этого, российские военные отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.