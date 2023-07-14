Эксклюзив 14 июля 2023, 21:36 Российские бойцы из Подмосковья рассказали, как помогают эвакуированным из Артемовска Эвакуированные жители из Артемовска в Енакиево начали получать российские паспорта РИА «Новости»

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Российские военные из Московской области помогают эвакуированным из Артемовска. Одна из таких жительниц Артемовска Наталья рассказала «360», что ее сыновья год не видели отца, не знают где он и что с ним. Общаться им нельзя. Семья оказалась по разные стороны СВО. Дети очень скучают по отцу.

«Папа у нас ВСУ он военнослужащий уже 24 года», — заявила женщина.

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Наталья с детьми из Артемовска сначала остались без отца, а потом и без дома. Их эвакуировали в пункт временного размещения в Енакиево.

«Очень помогают, очень. Любые вопросы все решаются. До мелочи, даже питание детям в школе было организовано, даже тетрадки и те же учебники все это было предоставлено», — сообщила Наталья.

Младший закончил седьмой класс, старший 11-й и решил поступать в высшее командное училище, если и придется когда-то защищать родину, то это будет Россия. Здесь у каждого есть своя душещипательная история, даже у кота по кличке Кипиш. У кота несколько контузий. Боится шума и незнакомых людей.

«На самолеты он очень тяжело реагирует. Мы их еще не слышим, а он уже начинает метаться, стенка-потолок, стенка-пол. Глаза на выкате и потом его бьет дрожь», — рассказала Наталья.

При эвакуации семья не смогла его забрать с собой, и он тоже оказался в ПВР. Здесь у него теперь новая хозяйка. Говорит, кот молчун, но когда зашла речь о расставании, у него прорезался голос.

В пункте временного размещения в Енакиево сейчас находятся 54 человека, рассчитан он на 100 мест.

«Условия созданы нормальные, для проживания людей. Новые кровати, новое белье. Жителям ПВР организовано горячее, трехразовое питание», — заявил начальник отдела образования города Енакиево Олег Кононов.

По его словам, меню здесь меняется каждый день. На завтрак каши — рисовая, манная, овсянка, пшенная. На обед обязательно первое и второе, на ужин тоже всегда разные блюда.

«Сегодня у нас на обед рисовый суп с тушенкой, горячее всегда. <…> На второе гречневая каша и гуляш из говяжьей тушенки. На третье у нас компот», — заявил повар столовой.

Продукты для этих блюд привозят бойцы добровольческого батальона Московской области. Они всегда делятся с нуждающимися тем, что им привозят. На этот раз почти две тонны продовольствия.

«Привозим все, основные продукты питания <…> Помогали и помогаем детским домам, яслям и тем людям, которые нуждаются в этой помощи», — рассказал военный с позывным «Звезда».

По словам бойца, они привозят тушенку, муку, сладости и многое другое.

«Продукты питания, которые мы употребляем сами в пищу также делимся с мирными жителями на данный момент привезли мирным жителям эвакуированным из Артемовска. Продукты являются не скоропрортящимися. Завтра из этих продуктов, приготовят новые блюда. На работу поваров никто не жалуется», — сообщил военный с позывным «Карат».

«Говорят… Просят добавку даже. Говорят, очень вкусно, спасибо нашим поварам, за то, что вкусно нам готовят. Кроме гуманитарки, которую привозят военные, местные власти помогают людям получить документы», — заявила повар Людмила Кирей.

По словам главного специалиста общего отдела города Енакиево, прибывшие люди получили российские паспорта — 32 человека. 23 прошли освидетельствование и ждут Российские паспорта, благодаря Пенсионному фонду пожилые люди начали получать пенсию. Благодаря сотрудникам совбеза люди получили единовременную помощь в размере 10 тысяч и получают каждый месяц по четыре тысячи.