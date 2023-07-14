14 июля 2023, 21:36
Российские бойцы из Подмосковья рассказали, как помогают эвакуированным из Артемовска
Эвакуированные жители из Артемовска в Енакиево начали получать российские паспорта
Российские военные из Московской области помогают эвакуированным из Артемовска. Одна из таких жительниц Артемовска Наталья рассказала «360», что ее сыновья год не видели отца, не знают где он и что с ним. Общаться им нельзя. Семья оказалась по разные стороны СВО. Дети очень скучают по отцу.
«Папа у нас ВСУ он военнослужащий уже 24 года», — заявила женщина.
Реклама
Наталья с детьми из Артемовска сначала остались без отца, а потом и без дома. Их эвакуировали в пункт временного размещения в Енакиево.
«Очень помогают, очень. Любые вопросы все решаются. До мелочи, даже питание детям в школе было организовано, даже тетрадки и те же учебники все это было предоставлено», — сообщила Наталья.
Младший закончил седьмой класс, старший 11-й и решил поступать в высшее командное училище, если и придется когда-то защищать родину, то это будет Россия. Здесь у каждого есть своя душещипательная история, даже у кота по кличке Кипиш. У кота несколько контузий. Боится шума и незнакомых людей.
«На самолеты он очень тяжело реагирует. Мы их еще не слышим, а он уже начинает метаться, стенка-потолок, стенка-пол. Глаза на выкате и потом его бьет дрожь», — рассказала Наталья.
При эвакуации семья не смогла его забрать с собой, и он тоже оказался в ПВР. Здесь у него теперь новая хозяйка. Говорит, кот молчун, но когда зашла речь о расставании, у него прорезался голос.
В пункте временного размещения в Енакиево сейчас находятся 54 человека, рассчитан он на 100 мест.
«Условия созданы нормальные, для проживания людей. Новые кровати, новое белье. Жителям ПВР организовано горячее, трехразовое питание», — заявил начальник отдела образования города Енакиево Олег Кононов.
По его словам, меню здесь меняется каждый день. На завтрак каши — рисовая, манная, овсянка, пшенная. На обед обязательно первое и второе, на ужин тоже всегда разные блюда.
«Сегодня у нас на обед рисовый суп с тушенкой, горячее всегда. <…> На второе гречневая каша и гуляш из говяжьей тушенки. На третье у нас компот», — заявил повар столовой.
Продукты для этих блюд привозят бойцы добровольческого батальона Московской области. Они всегда делятся с нуждающимися тем, что им привозят. На этот раз почти две тонны продовольствия.
«Привозим все, основные продукты питания <…> Помогали и помогаем детским домам, яслям и тем людям, которые нуждаются в этой помощи», — рассказал военный с позывным «Звезда».
По словам бойца, они привозят тушенку, муку, сладости и многое другое.
«Продукты питания, которые мы употребляем сами в пищу также делимся с мирными жителями на данный момент привезли мирным жителям эвакуированным из Артемовска. Продукты являются не скоропрортящимися. Завтра из этих продуктов, приготовят новые блюда. На работу поваров никто не жалуется», — сообщил военный с позывным «Карат».
«Говорят… Просят добавку даже. Говорят, очень вкусно, спасибо нашим поварам, за то, что вкусно нам готовят. Кроме гуманитарки, которую привозят военные, местные власти помогают людям получить документы», — заявила повар Людмила Кирей.
По словам главного специалиста общего отдела города Енакиево, прибывшие люди получили российские паспорта — 32 человека. 23 прошли освидетельствование и ждут Российские паспорта, благодаря Пенсионному фонду пожилые люди начали получать пенсию. Благодаря сотрудникам совбеза люди получили единовременную помощь в размере 10 тысяч и получают каждый месяц по четыре тысячи.
ДНР
Военные
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама