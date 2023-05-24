Спецоперация 24 мая 2023, 03:02 Российские артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении Уральские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на позиции ВС РФ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Попытку украинских войск атаковать позиции ВС России на Донецком направлении сорвали уральские артиллеристы из группировки «Юг». Об этом сообщил один из российских военнослужащих в комментарии РИА «Новости».

По его словам, украинские военные пытались занять участок в серой зоне.

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«Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — отметил российский военнослужащий.

Занятый ВСУ блиндаж разбили 122-миллиметровыми снарядами расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА из батальона «Спарта», отметили «Известия». Затем они подавили работу расчета АГС, который прикрывал вылазку украинских боевиков, добавил RT.

Кроме того, российские силы ликвидировали кочующий пикап ВСУ, на котором был установлен миномет.

Российские войска начали наступление в районе Донецка с целью взять Авдеевку в клещи. Между населенными пунктами Водяное и Первомайское, а также Первомайское и Невельское, ВС России атакуют, чтобы прорвать оборону ВСУ в полях, сообщили военные корреспонденты. По их информации, украинские военные аналитики признали успехи российских военнослужащих на Авдеевском направлении.