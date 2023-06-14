Спецоперация 14 июня 2023, 07:32 Российские артиллеристы уничтожили здание с боевиками ВСУ — СМИ РИА «Новости»: группировка «Юг» ликвидировала здание с боевиками ВСУ РИА «Новости»

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Артиллеристы группировки войск «Юг», мобилизованные на Урале, уничтожили здание в селе Первомайское, где дислоцировались украинские боевики. Об этом РИА «Новости» сообщил один из бойцов артиллерийского дивизиона.

Мобилизованные действовали на Донецком направлении вместе с наводчиками отдельного разведывательного батальона «Спарта». Разведчики нашли здание с боевиками, куда они заносили имущество, и их пикап. Артиллеристы уничтожили и здание, и автомобиль.

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«О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина», — пояснил боец.

Ранее Минобороны России сообщило, что артиллерия Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожила два взводных опорных пункта украинских вооруженных сил, которые располагались вдоль границы с РФ. Именно с этих позиций боевики стреляли по жилым кварталам, в том числе в Белгородской области.