Спецоперация 05 июля 2023, 03:38 Российские артиллеристы уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ «Известия»: артиллеристы ВС России уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы самоходного артиллерийского дивизиона Западного военного округа уничтожили взводно-опорный пункт украинских военных. Об этом сообщили «Известия».

Российские бойцы в ходе спецоперации атакуют минометные расчеты и места дислокации ВСУ. Таким образом военные защищают государственную границу. Они пресекают диверсионные вылазки националистов, а также уменьшают их огневой потенциал.

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Гаубица «Мста-С» активно используется российскими артиллеристами для выполнения этих задач.

Бойцы ВС России ранее нанесли огневое поражение украинским боевикам на Запорожском направлении, ВСУ потеряли до 200 человек живой силы. В ходе боев российские бойцы также уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и одну Д-20, три автомобиля, четыре бронированные машины, четыре боевые машины пехоты и один танк противника.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявлял, что на первой линии обороны Краснолиманского направления зафиксировали снижение количества поставленной ВСУ западной техники и вооружения. Он добавил, что западные бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки вывели и с некоторых позиций ВСУ на второй и третьей линиях обороны.