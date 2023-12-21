Спецоперация 21 декабря 2023, 09:45 Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком Минобороны: ВС России уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком РИА «Новости»

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Российские артиллеристы ликвидировали скрытые позиции Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны.

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Артиллеристы смогли выявить места дислокации украинских подразделений благодаря воздушной разведке. Получив информацию, российские бойцы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар. Артиллеристы ликвидировали несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ в районе Артемовска. Сначала украинские позиции атаковали расчеты беспилотников. Затем десантники зачистили пункт противника.