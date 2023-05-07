Спецоперация 07 мая 2023, 08:35 Российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады Бойцы группировки «Днепр» ликвидировали склад вооружения бригады ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали склад вооружения и бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Он рассказал, что на склад подвозили боеприпасы для 124-й бригады терробороны. Артиллерия нанесла поражение военной технике противника в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского. В результате ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки «Акация», системы спутниковой связи и станции радиоэлектронной борьбы.

Реклама

По словам военного, также российские военные уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.

Видео с боевыми действиями на Артемовском направлении появилось в Сети. В кадр работа тульских десантников на танках. По словам военкора Ильи Васюнина, военные не отъезжают назад даже тогда, когда противник начинает отвечать, и мужественно продолжают работу.