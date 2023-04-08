08 апреля 2023, 11:48
Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Херсоном
РИА «Новости»: артиллерия ВС РФ нанесла удар по позициям ВСУ в Херсонской области
Российские артиллеристы поразили пункт дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, удар был нанесен по позициям противника, расположенным у населенного пункта Токаревка. В результате было уничтожено пять единиц техники, а также 14 украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения.
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Кроме того, огневым ударом ВС РФ был уничтожен крупнокалиберный миномет ВСУ с расчетом в районе села Львово.
«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали западные рубежи в Артемовске. В городе продолжает работать российская артиллерия, возможно, к вечеру воскресенья Артемовск перейдет под контроль ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Образ будущего».
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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