Спецоперация 08 апреля 2023, 11:48 Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Херсоном РИА «Новости»: артиллерия ВС РФ нанесла удар по позициям ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские артиллеристы поразили пункт дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен по позициям противника, расположенным у населенного пункта Токаревка. В результате было уничтожено пять единиц техники, а также 14 украинских военнослужащих, еще восемь получили ранения.

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Кроме того, огневым ударом ВС РФ был уничтожен крупнокалиберный миномет ВСУ с расчетом в районе села Львово.

«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали западные рубежи в Артемовске. В городе продолжает работать российская артиллерия, возможно, к вечеру воскресенья Артемовск перейдет под контроль ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Образ будущего».