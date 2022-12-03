Спецоперация 03 декабря 2022, 05:58 Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении Артиллерийские орудия «Акация» ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Группа артиллерийских орудий «Акация» российской армии ликвидировала артиллерийские позиции украинских солдат на участке фронта на Запорожском направлении, сообщило РИА «Новости».

«Была поставлена задача поразить ствольное орудие. Выехали двумя расчетами, заняли огневой позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена», — рассказал командир подразделения ВС РФ.

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Российская авиация продолжает господствовать в небе в зоне СВО. По данным Минобороны России, с февраля было уничтожено свыше 500 самолетов и вертолетов противника.

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Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщил об отряде добровольцев из числа спортсменов-профессионалов, которые хотят присоединиться к российской армии. В отряд «Союз» войдут 98 человек, это мастера боевых искусств.

Накануне ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Под огнем оказалось здание администрации города, один человек погиб, еще один получил ранение.