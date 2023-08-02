02 августа 2023, 07:23
Российские артиллеристы уничтожили немецкую САУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: артиллеристы ЦВО ликвидировали немецкую САУ на Краснолиманском направлении
Российские артиллеристы из подразделений Центрального военного округа точным попаданием из 152-миллиметровой артиллерийской установки «Гиацинт-С» уничтожили немецкую самоходку САУ PzH 2000 в боях на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минобороны.
«Расчет 152-миллиметровой артиллерийской установки „Гиацинт-С“ из состава ЦВО наносит поражение технике западного производства и опорным пунктам на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны отметили, что военные нанесли удар с использованием беспилотников и комплексов артиллерийской разведки.
В режиме реального времени артиллеристы делали корректировку огня, что позволило разгромить технику противника минимальным числом выстрелов.
Ранее в пресс-службе группы войск «Центр» сообщили о пресечении пяти атак националистов в районе Серебрянского лесничества и Торского участка.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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