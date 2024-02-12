Спецоперация 12 февраля 2024, 07:25 Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ на Купянском направлении Расчет гаубицы «Гвоздика» уничтожил минометный расчет ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Российские артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили минометный расчет ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие группировки войск „Запад“ разведкой артиллерийского подразделения на Купянском направлении обнаружили координаты позиции минометного расчета ВСУ», — заявили в ведомстве.

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После этого координаты цели передали гаубичному расчету «Гвоздика».

«Боевой расчет оперативно навел пушки и уничтожил минометный расчет противника в ходе контрбатарейной борьбы», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали склад авиационных средств поражен ия и пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, десантники ВС России установили российский флаг над освобожденным от националистов населенным пунктом Веселое в ДНР.