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02 сентября 2022, 01:11

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении

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Российские военные, которые работают на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира артиллерийского подразделения.

«Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777», — привело агентство слова командира артиллерийского подразделения.

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Орудие противника уничтожили из РСЗО БМ-21 «Град», добавил собеседник агентства.

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В Минобороны России накануне, 1 сентября, сообщили о предпринятой группой украинских диверсантов попытке захватить Запорожскую АЭС.

Российские военные ликвидировали противника. Для этого применялась в том числе и армейская авиация. Эта провокация ВСУ была направлена на срыв работы миссии МАГАТЭ, пояснили в ведомстве.

Специальная военная операция РФ на Украине

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