Спецоперация 20 июля 2023, 09:03 Российские артиллеристы уничтожили две украинских БМП на Артемовском направлении Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили две БМП Украины на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Артиллерийские расчеты ВДВ ликвидировали две украинские боевые машины пехоты на Артемовском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчет беспилотников коптерного типа засек две единицы боевой машины пехоты ВСУ, которые пытались доставить живую силу к линии боевого соприкосновения», — отметили в ведомстве.

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После обнаружения противника по машинам отработала артиллерия ВДВ. Противник пытался отойти в тыл, но не успел и попал под огневое поражение.

В среду, 19 июля, Минобороны сообщило об успешном продвижении войск на Купянском направлении. Подразделения ВС России прошли на 1,5 километра в глубину, уничтожив за сутки до 65 человек живой силы противника.

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов националистов рядом с населенными пунктами Табаевка, Кисловка, Калиновское и Берестовое Харьковской области.