04 апреля 2023, 00:17
Российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области — Рогов
Член ГСА Рогов: ВС РФ уничтожили десятки иностранных наемников в Запорожской области
Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области. <…> Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек», — сообщил Рогов.
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Российские военные нанесли удар по базе снарядом «Краснополь», огонь корректировал беспилотник, дополнил собеседник агентства.
Также Рогов сообщил, что украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. По данным российской разведки, ВСУ получают новую бронетехнику. Рогов отметил, что противника на этом направлении ждет «жесткий отпор».
Ранее Рогов предложил усилить систему ПВО в регионе. Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система противовоздушной обороны «захлебывалась», пояснил член ВГА. Удары противник наносит из окрестностей Орехова, который пока находится под контролем киевского режима.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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