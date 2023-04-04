Спецоперация 04 апреля 2023, 00:17 Российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области — Рогов Член ГСА Рогов: ВС РФ уничтожили десятки иностранных наемников в Запорожской области Freepik.com

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Артиллеристы Вооруженных сил России уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области. <…> Потери среди наемников, по самым скромным подсчетам, составили несколько десятков человек», — сообщил Рогов.

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Российские военные нанесли удар по базе снарядом «Краснополь», огонь корректировал беспилотник, дополнил собеседник агентства.

Также Рогов сообщил, что украинские войска скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области. По данным российской разведки, ВСУ получают новую бронетехнику. Рогов отметил, что противника на этом направлении ждет «жесткий отпор».

Ранее Рогов предложил усилить систему ПВО в регионе. Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система противовоздушной обороны «захлебывалась», пояснил член ВГА. Удары противник наносит из окрестностей Орехова, который пока находится под контролем киевского режима.