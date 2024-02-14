Спецоперация 14 февраля 2024, 07:26 Российские артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении Артиллеристы ВС России ударили по тыловому району ВСУ под Купянском РИА «Новости»

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Российские артиллеристы с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ударила по тыловым позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении», — указали в оборонном ведомстве.

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Удачная атака привела к уничтожению укрепления и склада боеприпасов противника. В Минобороны отметили, что цели обнаружила воздушная разведка. Благодаря ей российские бойцы засекли регулярное передвижение групп ВСУ и тяжелой техники.

Артиллеристы нанесли несколько последовательных ракетных ударов, которые разрушили здания и укрепления, а также лишили украинскую армию техники и живой силы.

Боец ВСУ Жасулан Дусембин рассказал о кровопролитной «мясной обороне». Он сообщил, что командование украинской армии бросает бойцов в бой, не думая о потерях.