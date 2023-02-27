Спецоперация 27 февраля 2023, 10:58 Российские артиллеристы ударили по стоянке ВСУ под Херсоном и уничтожили 12 националистов РИА «Новости»: артиллеристы ВС России ударили по стоянке ВСУ под Херсоном РИА «Новости»

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Артиллеристы российских сил прошедшей ночью открыли огонь по стоянке техники Вооруженных сил Украины рядом с селом Томина Балка под Херсоном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых», — рассказал собеседник агентства.

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Ночью российские артиллеристы также нанесли удар по гаубице 2С1 «Гвоздика» с экипажем из пяти человек и боекомплектом. Это произошло около села Томарино Херсонской области.

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Ранее стало известно, что союзные силы уничтожили в районе Камышаны украинскую РЛС AN/TPQ американского производства и автомобиль, который ее перевозил. Трое военных ВСУ погибли, двое пострадали.

Президент России Владимир Путин 27 февраля поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил их за мужество и доблесть, которую они проявляют, защищая Родину от неонацистской угрозы.