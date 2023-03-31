Спецоперация 31 марта 2023, 12:10 Российские артиллеристы ударили по скоплению техники ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»: российские силы дарили по скоплению техники ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ под Херсоном прошедшей ночью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ в районе города Ольговки был нанесен артиллерийский удар», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, в результате 23 бойца ВСУ погибли, 12 ранены, уничтожено 12 единиц автомобильной техники. ВС России накануне также разбили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе села Камышаны. Противник потерял там шесть военных, еще двум потребовалась медицинская помощь.

Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года после проведения референдума. Большинство жителей региона поддержали присоединение. Однако киевский режим не признает итогов голосования. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел части Херсонщины, которая остается под контролем российских сил.