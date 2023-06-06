Спецоперация 06 июня 2023, 05:57 Российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ из РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» РИА «Новости»

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Бойцы Южного военного округа ВС России нанесли удары по объектам ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б». Об этом сообщило Минобороны России, уточнили «Известия».

В зоне спецоперации на Запорожском направлении российские артиллеристы поддерживают действия мотострелковых и танковых подразделений. Они ведут массированный обстрел позиций украинских военных.

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В вычислении целей российским военным помогают беспилотники и звуковая разведка. После того, как цели зафиксированы, у военных есть около трех минут на то, чтобы открыть огонь.

Командир расчета «Град» с позывным Девятый сообщил, что бойцы работают довольно часто, в основном по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

«Также участвуем в контрбатарейной борьбе: кто первый увидел [противника] — тот и победил в этой дуэли. В основном всегда выигрываем мы», — отметил военный.

Слаженность внутри подразделений, а также эффективность при выполнении задач со временем только растет, добавил Девятый.

Российские средства ПВО нанесли удар по украинскому истребителю Су-27 в районе села Закотного в ДНР. Помимо этого российская система противовоздушной обороны перехватила восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ.