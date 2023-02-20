Спецоперация 20 февраля 2023, 07:11 Российские артиллеристы ударили по американским гаубицам М777 — видео Минобороны России показало боевую работу САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20

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Смешанные российские дивизионы при помощи самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 помешали Вооруженным силам Украины перебросить резервы. Среди целей — американские гаубицы М777, рассказали Минобороны военнослужащие.

На видео попала боевая работа артиллерийских подразделений Центрального военного округа. В Минобороны рассказали, что они регулярно выходят в бой, командиры смешанных артиллерийских дивизионов получают до 50 целей за сутки. В зависимости от дальности они стреляют из пушки или самоходной артиллерийской установки. Это позволяет останавливать переброску резервов ВСУ и поддерживать наступление российских войск.

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Артиллеристы вышли на очередное задание. Машины заняли позиции в поле. Командир батальона рассказал, что они меняют место регулярно и ведут огонь с разных мест.

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«Контрбатарейной борьбой занимаемся. В данный момент работаем по американским артиллерийским системам М777», — сказал военнослужащий.

«Мста-С» используют для ударов по скоплению сил ВСУ, рассказал ранее военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Их ценят за калибр и большую зону поражения.