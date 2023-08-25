Спецоперация 25 августа 2023, 07:22 Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт дислокации ВСУ под Артемовском Артиллерия ВС РФ поразила пункт дислокации ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Артиллеристы российской группировки «Юг» предприняли огневой налет на пункт временной дислокации украинской армии под Артемовском, в районе села Клещеевка, в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Помимо этого, удалось уничтожить две боевые машины пехоты противника — в Андреевке и Григоровке. Также российские силы ликвидировали украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. В процессе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-С» и американскую M777, а также три миномета.

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Накануне днем группировка «Юг» также отчитывалась об ударе корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов ВСУ в Авдеевке, поражении скопления живой силы и техники противника в районах Спорного, Белогорловки, Богдановки и других населенных пунктов. Кроме того, артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ и два склада боеприпасов у Григоровки и Уманского, а также пикапы с украинскими диверсантами в Авдеевке и Дзержинске.