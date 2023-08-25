25 августа 2023, 07:22
Российские артиллеристы совершили огневой налет на пункт дислокации ВСУ под Артемовском
Артиллерия ВС РФ поразила пункт дислокации ВСУ под Артемовском
Артиллеристы российской группировки «Юг» предприняли огневой налет на пункт временной дислокации украинской армии под Артемовском, в районе села Клещеевка, в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Помимо этого, удалось уничтожить две боевые машины пехоты противника — в Андреевке и Григоровке. Также российские силы ликвидировали украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. В процессе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-С» и американскую M777, а также три миномета.
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Накануне днем группировка «Юг» также отчитывалась об ударе корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов ВСУ в Авдеевке, поражении скопления живой силы и техники противника в районах Спорного, Белогорловки, Богдановки и других населенных пунктов. Кроме того, артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ и два склада боеприпасов у Григоровки и Уманского, а также пикапы с украинскими диверсантами в Авдеевке и Дзержинске.
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