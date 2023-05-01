01 мая 2023, 07:48
Российские артиллеристы поразили порядка 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка войск «Центр» поразила около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские артиллеристы поразили около 140 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
На торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики обнаружили позиции аэромобильной и мотопехотной бригад противника. По переданным ими координатам был нанесен удар, в результате чего украинские войска потеряли живую силу и технику.
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Помимо этого, экипажи самолетов группировки Су-34 и Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и районам сосредоточения огневых средств ВСУ. Также был ликвидирован украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта 81-й аэромобильной бригады ВСУ на территории Луганской Народной Республики и пункта ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны в Сумской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
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