Спецоперация 01 мая 2023, 07:48 Российские артиллеристы поразили порядка 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении Группировка войск «Центр» поразила около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские артиллеристы поразили около 140 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

На торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики обнаружили позиции аэромобильной и мотопехотной бригад противника. По переданным ими координатам был нанесен удар, в результате чего украинские войска потеряли живую силу и технику.

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Помимо этого, экипажи самолетов группировки Су-34 и Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и районам сосредоточения огневых средств ВСУ. Также был ликвидирован украинский беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта 81-й аэромобильной бригады ВСУ на территории Луганской Народной Республики и пункта ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны в Сумской области.